Descarta la CEDHA cobros de cuotas en penales

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26 agosto, 2026
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Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Las quejas relacionadas con presuntos cobros de cuotas al interior de los centros penitenciarios de Aguascalientes ya fueron atendidas y, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), actualmente no se tiene conocimiento de que esta situación continúe.

El presidente de la CEDHA, Luis Enrique Pérez Loera, informó en entrevista colectiva que personal del organismo realizó visitas a los distintos centros penitenciarios del estado, donde se entrevistó con personas privadas de la libertad y llevó a cabo revisiones para verificar las condiciones en las que se encuentran.

Reconoció que anteriormente se recibieron varias quejas relacionadas con este tema, algunas de las cuales todavía permanecen abiertas debido a que no han podido ser resueltas de manera inmediata y continúan bajo investigación.

Pérez Loera señaló que, tras las revisiones realizadas en los penales, hasta el momento no ha surgido nuevamente este señalamiento ni se cuenta con elementos que permitan afirmar que los presuntos cobros continúen.

El ombudsperson estatal explicó que en estos casos existe una complejidad jurídica para documentar y atender algunas denuncias, debido a la propia naturaleza de los hechos y a las condiciones en las que pueden presentarse las quejas.

Aunque no precisó el número de expedientes abiertos, indicó que tendría que revisar la información correspondiente para proporcionar el dato exacto.