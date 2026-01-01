Descarta Salud nuevos casos de diarrea explosiva en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se han registrado nuevos casos del padecimiento intestinal conocido como diarrea explosiva en Aguascalientes, aseveró Rubén Galaviz Tristán, titular de la Secretaría de Salud del Estado, luego de un primer suceso registrado a principios de mes.

“No hemos tenido más presencia. Un caso que provino del estado de Jalisco, debido a una ingesta de agua o algún alimento contaminado, y no hemos tenido nuevos casos”, garantizó el funcionario.

– ¿Qué recomendaciones para evitar nuevos casos?

– Aquí se requiere la higiene personal y la higiene de los alimentos. Consumir agua que sea potable y que las legumbres y las hortalizas no se rieguen con aguas negras. Pero éste no es un problema en Aguascalientes.

Galaviz Tristán abundó que los eventuales casos que pudieran llegar a presentarse de esta enfermedad, los pacientes deberán de recibir atención y darle seguimiento a los padecimientos.

“Es una situación donde se maneja de forma sintomática. Se utilizan sulfas, se utilizan soluciones si hay una deshidratación”, reiteró el secretario de Salud.

La cyclospora o también llamada diarrea explosiva es un padecimiento de tipo intestinal y que ha generado diversos casos en Estados Unidos, llegando algunas situaciones en México.