“Desde una fiesta por celebrar nuestras existencias, resistimos”: Maricafest

Redacción

Aguascalientes, Ags.- “Porque desde una fiesta por celebrar nuestras existencias, resistimos”, expresó Lil, participante del Maricafest, evento cultural que se llevó a cabo frente a Palacio Municipal con actividades artísticas, físicas y homenajes a 26 años de lucha.

Durante el festival, Lil, instructore del evento, señaló que estos espacios funcionan como una forma de protesta frente a los discursos de odio que, dijo, se han extendido con el avance de las ultraderechas en Aguascalientes.

No obstante, destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, mostrando curiosidad, conviviendo y participando en las actividades realizadas durante los días del evento.

Lil ofreció un taller físico al que llegó tras enterarse del evento a través de las redes sociales del colectivo Diverx. El taller, pensado para mujeres y disidencias aunque abierto a todo público, combina artes marciales internas y prácticas terapéuticas que permiten la relajación y contrarrestar el cansancio mental “por las violencias contra nuestros cuerpos o identidades”.