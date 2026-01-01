Desmiente José Eduardo Derbez separación de Paola Dalay

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27 agosto, 2026
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Redacción

Ciudad de México.-El actor conductor José Eduardo Derbez desestimó las versiones sobre una presunta ruptura o infidelidad en su relación con Paola Dalay, aclarando que el vínculo entre ambos se mantiene sólido a su regreso de un compromiso de trabajo en España. El intérprete explicó que la ausencia de su pareja durante dicho viaje se debió exclusivamente a compromisos laborales de ella que le impidieron reunirse con él y su hija en territorio europeo, al tiempo que atribuyó la eliminación de fotografías en la cuenta de Instagram de Dalay a una reorganización estética de su perfil en dicha red social y no a un conflicto de pareja.

Respecto a las declaraciones de su madre, Victoria Ruffo, quien refirió no mantener una convivencia cercana con su nuera, el actor señaló que ambas llevan una buena relación y encuadró los comentarios de la actriz dentro de su estilo humorístico característico. Asimismo, Derbez prefirió no tomar postura respecto a las opiniones emitidas por Ruffo sobre la apariencia física de su hermana menor, Aitana, argumentando que no percibió intención de ataque en los dichos de su madre y reafirmando su postura de imparcialidad y respaldo hacia todos los integrantes de su familia.