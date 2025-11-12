Desmienten supuesto atentado contra Alfredo Olivas en Tamaulipas

Redacción

Tamaulipas.-En redes sociales comenzaron a circular afirmaciones sobre un ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Tamaulipas; sin embargo, la vocería del estado señaló que no es verdad.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas“, se pudo leer en el comunicado. cantante Alfredo Olivas subió una foto comprobando que está bien.

El rumor señalaba que al menos cinco camionetas habían cerrado el paso, pero el cantante publicó una foto en redes sociales.

Aunque Alfredo Olivas no explicó absolutamente nada, subió una foto donde su rostro se ve completo y a salvo. De fondo tiene lo que parece ser una puerta de madera, por lo que se puede inferir que está al interior de una casa. Si bien la expresión del cantante es seria, parece ser la prueba de que está en un sitio seguro y tranquilo. Rumores señalaron que supuestamente cinco camionetas habían cerrado el paso al cantante CRÉDITO: VoceriaSegTamps

La publicación reunió más de 23 mil “Me gusta” en Facebook y ya tiene varios comentarios de preocupación por parte de sus fans. Incluso hubo peticiones para que hiciera un video aclarando lo sucedido.

Alfredo Olivas sufrió un atentado en 2015 e hizo una canción

La experiencia de Alfredito Olivas durante el atentado que casi le cuesta la vida en Chihuahua quedó plasmada en la canción ‘El Paciente’, una obra que marcó un antes y un después en la carrera del cantante sonorense. A través de este tema, el intérprete de Ciudad Obregón reconstruyó los momentos de incertidumbre y dolor que vivió tras recibir varios disparos mientras ofrecía un concierto, un episodio que transformó su trayectoria artística y personal.

Con más de trece años en la música regional mexicana, José Alfredo Olivas Rojas, conocido como Alfredito, ha cosechado éxitos como ‘El vals del olvido’ y ‘El precio de la soledad’. Sin embargo, fue ‘El Paciente’ la composición que adquirió mayor relevancia en su repertorio, al relatar en primera persona el atentado sufrido el 28 de febrero de 2015 en el municipio de Hidalgo del Parral. Según datos de las autoridades de Chihuahua, el cantante, que entonces tenía veinte años, fue atacado por tres hombres ubicados en la zona VIP del recinto, quienes dispararon en veinticuatro ocasiones. El saldo fue devastador: Olivas Rojas recibió al menos seis impactos de bala, de los cuales cinco salieron de su cuerpo, mientras que el sexto permaneció alojado, provocándole graves complicaciones. Además, dos personas resultaron heridas y fallecieron días después.

La letra de ‘El Paciente’ inicia con una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte: “Qué difícil es la vida, cuando existe incertidumbre y qué feo sabe la muerte, cuando se hace por costumbre, hasta mi cuerpo arribaron, visitas inesperadas, una se quedó conmigo, las otras iban de pasada”. Este fragmento, interpretado por Alfredito Olivas, transmite la angustia y el desconcierto que experimentó en los instantes posteriores al ataque.

A medida que avanza la canción, el relato se vuelve más íntimo y detallado. El artista describe el ambiente en el lugar del atentado y la desesperación ante la pérdida de sangre: “Unas caras con asombro y otras más desfiguradas, el doctor viene en camino, de seguro ya no tarda, la esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba, preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba”

