Destaca especialista de UAA papel clave de psicología en el deporte

Cada vez es más común que atletas de alto rendimiento hablen abiertamente sobre la salud mental. Lejos de ser una tendencia pasajera, este fenómeno ha puesto en el centro del debate la trascendencia de la Psicología del Deporte dentro del alto rendimiento y la práctica física.

De acuerdo con el Mtro. Néstor Edgardo Macías Medina, docente del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, detrás de cada deportista existe un entorno complejo. Explicó que, si bien la atención suele centrarse en la condición física, el equilibrio mental es igualmente decisivo durante la competencia.

Esta disciplina analiza cómo los procesos psicológicos inciden en el desempeño físico y cómo, a su vez, la práctica deportiva impacta en la salud emocional. Al respecto, el académico subrayó que los atletas enfrentan problemáticas cotidianas similares a las de cualquier persona —como dificultades familiares, pérdidas o cambios personales—, con el reto añadido de gestionar estas situaciones bajo estándares elevados de exigencia y presión competitiva.

Un factor estratégico en este ecosistema es la figura del entrenador. Más allá de la instrucción técnica o táctica, las y los entrenadores suelen convertirse en referentes de confianza para los atletas. Por ello, dotar a los cuerpos técnicos de herramientas en comunicación, gestión emocional y acompañamiento psicológico marca una diferencia sustancial en el desarrollo deportivo.

Asimismo, la Psicología del Deporte resulta fundamental durante los procesos de recuperación por lesiones. Debido a que la disciplina física suele formar parte central de la identidad del atleta, una pausa forzada puede desencadenar frustración e incertidumbre, etapas donde el soporte mental facilita una rehabilitación integral.

Mediante técnicas de concentración, autoconfianza, motivación y definición de metas, esta área previene crisis y fortalece el carácter competitivo. Consciente de su relevancia, la UAA incorpora contenidos de Psicología del Deporte en el plan de estudios de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, asegurando que las futuras y futuros profesionales comprendan la influencia de la mente en el organismo y sepan acompañar a los atletas en diversos escenarios.

Ante el creciente interés por el bienestar integral en el ámbito deportivo, la Psicología del Deporte se consolida como una herramienta indispensable para alcanzar metas de alto nivel sin comprometer la salud emocional de las y los deportistas.