Destaca Leo Montañez presupuesto participativo a favor de familias



En el marco del Segundo Informe de Actividades de la segunda administración del presidente municipal Leo Montañez resaltó los avances del programa de Presupuesto Participativo, una iniciativa implementada en 2023 que otorga el poder de decisión directamente a la ciudadanía para que elija de manera directa en qué obras se aplican sus contribuciones.

El presidente municipal destacó que, mediante este mecanismo de democracia activa, las familias de la capital han decidido el destino de los recursos públicos, logrando la ejecución de 38 obras estratégicas en distintas colonias y comunidades. Entre las acciones votadas por la gente destacan la rehabilitación integral de parques, la mejora de canchas deportivas y la colocación de velarias que protegen del sol y favorecen la convivencia familiar en espacios públicos.

Leo Montañez enfatizó que la mejor manera de gobernar es escuchando a las familias: «Aguascalientes no se detiene porque su gente es la que marca el rumbo. Con el Presupuesto Participativo, las contribuciones de la ciudadanía regresan convertidas en parques dignos, canchas seguras y lugares donde nuestras familias pueden convivir en paz». Asimismo, indicó que esta política pública fortalece la transparencia y el sentido de pertenencia en el municipio.

Aseguró que la actual administración municipal refrenda su compromiso de impulsar la participación ciudadana como herramienta para mantener una ciudad equitativa, incluyente y que atiende las prioridades de cada colonia y comunidad.