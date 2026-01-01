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27 agosto, 2026
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Destinan 300 MDP para saldar rezago a maestros de CECYTEA pendiente desde 2013

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se destinarán 300 millones de pesos para apoyar a maestros de instituciones de educación media superior que presenten rezago salarial desde 2013.

Ramón Gastelum Lerma, presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de los CECyTEs (CNSCECYTES), informó que el recurso se otorgará de forma anual y se obtuvo mediante un convenio con el Gobierno del Estado, con aportación del 50% por cada parte.

El apoyo se entregará a través de una convocatoria que está en proceso de aprobación con la Dirección General del Estado. Participarán alrededor de 190 maestros que serán seleccionados por antigüedad, preparación y capacidad académica.

El objetivo, explicó, es atender el rezago histórico que arrastra el magisterio desde 2013 y beneficiar a trabajadores que no fueron incluidos en programas anteriores para igualar sus condiciones laborales.

A nivel nacional, la Confederación está solicitando 3 mil millones de pesos para todas las instituciones de educación media superior que forman parte de este rezago histórico.

Como garantía de la entrega, se acordó con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que en septiembre se entreguen los cálculos del monto total correspondiente a Aguascalientes para firmar el anexo de ejecución. ‎