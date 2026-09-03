Desvalijan vehículos a las afueras de los panteones de Los Ángeles y La Cruz en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un trago amargo sufrieron varias familias en la capital cuando, al salir del sepelio de un ser querido, descubrieron que sus vehículos habían sido blanco del hampa a las afueras de los panteones de Los Ángeles y La Cruz.

Los hechos se registraron este miércoles alrededor de las 16:00 horas en los citados recintos. Aprovechando que los deudos se encontraban al interior del recinto acompañando un cortejo fúnebre, sujetos desconocidos arremetieron contra al menos siete vehículos estacionados en la zona designada para los visitantes.

En cuestión de minutos, los delincuentes despojaron a los automóviles de tapones de llantas, emblemas y adornos con los logotipos de las marcas, dejando los coches desvalijados antes de que terminara la sepultura. “Ya ni a enterrar a nuestros muertos nos dejan en paz. Las ratas ya no respetan ni los funerales”, expresó con indignación uno de los afectados.

A pesar de que el atraco masivo ocurrió a plena tarde y en una zona de alto tránsito, los afectados señalaron que “nadie vio nada”, sugiriendo una posible complicidad u omisión en el lugar.

La indignación escaló al notar la total ausencia de vigilancia policial, pues la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal brilló por su ausencia en el perímetro. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades capitalinas para reforzar la vigilancia en los alrededores de los cementerios, los cuales parecen haberse convertido en “zona libre” para los amantes de lo ajeno.