Detalles de las anomalías al interior del Instituto Estatal Electoral donde se pide la remoción de su cabeza

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Luego de que el conflicto al interior del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) escaló hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), tras de que cinco de las siete consejerías electorales solicitaran iniciar un procedimiento de remoción contra la consejera presidenta, Clara Beatriz Jiménez González.

Cómo se recordará la denuncia, presentada por Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal, y este documento plantea tres posibles causales de remoción: presuntas afectaciones a la independencia e imparcialidad electoral por subordinación a terceros, notoria negligencia o descuido en sus funciones y la realización de nombramientos o ratificaciones presuntamente ilegales.

El expediente de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE quedó registrado con la clave UT/SCG/PRCE/CKBM/CG/9/2026.

Uno de los episodios que las consejerías colocaron bajo la lupa ocurrió en marzo de este año, cuando el Consejo General del IEE llevó a cabo el procedimiento para ratificar a los titulares de áreas estratégicas del organismo.

El proceso fue solicitado formalmente por el consejero Víctor Miguel Dávila Leal, quien había tomado protesta el 1 de noviembre de 2025 para desempeñarse durante el periodo 2025-2032.

Durante marzo se realizaron reuniones de trabajo para definir la continuidad de quienes encabezaban la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. Finalmente, el acuerdo CG-A-08/26 fue aprobado el 31 de marzo.

En ese contexto aparece el nombre de José de Jesús Jaime Carachure, entonces coordinador de Informática del IEE, quien presentó su renuncia con efectos precisamente el 31 de marzo, antes de la sesión de ratificación.

La documentación refiere que, de manera extraoficial, se conoció que Carachure no contaría con los votos necesarios para ser ratificado. Su salida, sin embargo, no significó su alejamiento del Instituto.

De acuerdo con el directorio institucional citado en el expediente, apenas un día después, el 1 de abril, fue designado como coordinador de la Presidencia, un puesto de confianza que no requiere la aprobación del Consejo General y que forma parte de la estructura cercana a la consejera presidenta.

El caso cobra mayor relevancia debido a los antecedentes señalados en el documento. Y cómo se recordará en la gestión de Carachure al frente de Informática, el PREP registró una caída de más de cinco horas durante la elección de 2024, impidiendo durante ese periodo que la ciudadanía consultara los resultados preliminares de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos. Pese a ello, el documento señala que no hubo consecuencias para el funcionario.

La denuncia también refiere que cómo es del dominio público Jiménez González y Carachure mantienen una relación sentimental y que el funcionario electoral la habría acompañado en diversas comisiones a otras ciudades.

El propio documento aclara que el señalamiento no radica en la existencia de esa relación personal, sino en la presunta influencia que Carachure tendría dentro del organismo.

Personal del IEE habría señalado que, incluso desde su anterior responsabilidad como coordinador de Informática, participaba en decisiones internas que corresponderían a la Presidencia.

La situación adquiere un elemento adicional: de acuerdo con información del INE citada en el expediente, Carachure participó en los procesos de selección de consejerías electorales de 2015, 2018 y 2021, aunque no logró superar dichos procedimientos.

Ahora corresponderá a las instancias competentes determinar si los hechos denunciados configuran alguna de las causales planteadas por las cinco consejerías y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, lo que existe formalmente es una denuncia y un procedimiento ante el INE; las acusaciones deberán ser analizadas y, en su caso, acreditadas por la autoridad competente.