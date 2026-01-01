Detectan incursión de “El Sapo” y sus células armadas en Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, se ha consolidado como un nodo crítico dentro de la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos tres estados del país como lo es Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco.

A sus 27 años de edad, no solo figura en el radar federal por su ascendencia en la organización, sino por ser el arquitecto de la logística de guerra en la región centro-norte del país, donde el estado de Aguascalientes juega un papel geográfico determinante.

Documentos e informes de inteligencia sobre el crimen organizado revelan que Mendoza Gaytán es el responsable directo de coordinar la movilidad táctica del grupo armado.

Desde el estado de Jalisco, orquesta el envío de células armadas, pertrechos y refuerzos operativos que transitan de forma estratégica por las colindancias y rutas de acceso de Aguascalientes para alimentar los frentes de combate activo en Zacatecas y zonas fronterizas vecinas.

Esta capacidad de movilización transfronteriza no ha pasado desapercibida para las agencias internacionales. El Gobierno de los Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta 15 millones de dólares a través del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, situando a “El Sapo” entre los objetivos prioritarios de alto valor.

El uso de la infraestructura vial y la franja limítrofe de Aguascalientes como zona de tránsito y reabastecimiento clandestino expone la vulnerabilidad de la región ante la disputa territorial, obligando a un replanteamiento en los esquemas de blindaje y patrullaje coordinado entre corporaciones estatales y federales.