Detenido por abuso y agresiones contra policías en la Martínez Domínguez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal llevaron a cabo la detención de un sujeto señalado por presuntas amenazas y agresiones en contra de los oficiales, durante la atención de un reporte por presunto abuso sexual registrado en la colonia Martínez Domínguez, en la ciudad capital.

Fueron los policías estatales que realizaban labores de vigilancia y prevención del delito que recibieron un reporte vía frecuencia de radio, en el que se solicitaba su presencia y apoyo en un domicilio debido al reporte de presunto caso de abuso sexual.

Al arribar de manera inmediata al lugar, los oficiales tuvieron contacto con un sujeto que dijo responder al nombre de Jorge “N”, de 33 años de edad, quien empezó a amenazar de manera verbal a los policías además de amenazarlos con agresiones físicas, a quien intentara detenerlo.

Tras los hechos, los policías estatales procedieron a su detención y le dieron lectura a los derechos que le asisten como persona detenida.

Finalmente, Jorge “N” fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.