Detenido por presunto fraude de 20 mil pesos a negocios de comida

Policías municipales realizaron la detención de un joven señalado por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, luego de que personal de un negocio de comida detectara que presuntamente habría realizado diversos cobros utilizando su teléfono celular, sin que dichos pagos fueran registrados en la cuenta del establecimiento.

Los hechos se registraron cuando oficiales del Grupo Motorizado Centauros recibieron un reporte sobre un posible fraude al interior de un establecimiento de comida ubicado en Plaza Carlotta, sobre la Avenida Siglo XXI, en la colonia Vicente Guerrero.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con el propietario del negocio, quien manifestó que momentos antes detectó que uno de sus trabajadores había realizado un cobro por aproximadamente 900 pesos utilizando un teléfono celular, sin que dicha cantidad fuera reflejada en la cuenta del negocio.

Al revisar el dispositivo, el dueño localizó otros depósitos que en conjunto ascendían a aproximadamente 20 mil pesos, por lo que solicitó la intervención de las autoridades y manifestó su deseo de proceder legalmente.

Los oficiales ubicaron al trabajador señalado, quien al ser cuestionado refirió que se le había hecho fácil realizar dichas operaciones. Ante el señalamiento directo y la solicitud del afectado, procedieron a la detención de Luis “N” de 20 años de edad, informándole el motivo de su arresto y leyéndole los derechos que le asisten.

Durante la intervención también se aseguró un teléfono celular presuntamente relacionado con los hechos. Finalmente, el detenido y el indicio fueron trasladados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.