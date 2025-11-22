Detienen a 48 “franeleros” por apartar lugares en la vía pública en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de esta ciudad ha presentado ante Justicia Cívica a 48 personas dedicadas a apartar lugares de estacionamiento en la vía pública durante este año, que utilizan cubetas, cajas u otros objetos para bloquear espacios sin autorización.

La Dirección de Movilidad confirmó que estas intervenciones se mantienen en zonas de alta afluencia donde la práctica persiste a pesar de los operativos.

José Luis Rodríguez Montoya, titular del área, explicó que la autoridad actúa tanto retirando objetos como presentando a las personas involucradas.

“Lo que nos maneja la ley nada más es retirar los objetos de la vía pública. Actuamos en contra de las personas cuando apartan lugar indebidamente, si el tipo franelero y lo ponemos a disposición en este caso de la autoridad cívica, nada más. Y de esto llevamos unas 48 personas detenidas más o menos en este tema, de lo que va del año”, señaló.

El funcionario detalló que se trata de una falta administrativa y que, aunque se realizan operativos, la reincidencia continúa en varios puntos.

“Mucho se le ve por el estadio, en zonas donde hay mucha concurrencia, mucha aglomeración de personas en lugares públicos como Finanzas, clínicas, eventos masivos”, indicó.

Rodríguez Montoya afirmó que sí hay acciones constantes, pero la cobertura total es complicada.