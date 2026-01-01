Detienen a ex juez González Hemadi ligado a red de huachicol

Redacción

Las autoridades federales detuvieron a Anuar González Hemadi, ex juez federal destituido en 2019 por el Consejo de la Judicatura Federal tras su actuación en el caso de “Los Porkys” en Veracruz, y recientemente señalado por sus vínculos con el tráfico de hidrocarburos.

El Gabinete de Seguridad lo presentó este miércoles entre los capturados por el megadecomiso de huachicol realizado a finales de marzo en Tamaulipas, aunque no detalló su papel dentro de la red.

En mayo pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que González Hemadi fue reclutado como apoderado legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el traslado de combustible robado decomisado en Altamira y Ensenada. Su nombramiento en la compañía quedó asentado en actas del Registro Público de Comercio desde noviembre de 2023.

Mefra Fletes, según las investigaciones, opera desde al menos 2020 en la transportación de hidrocarburos ilegales que arriban en buques a puertos mexicanos y luego se distribuyen en pipas para su almacenamiento y venta. En la estructura de la empresa también figuran José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Teuchitlán detenido, y el empresario méxico-americano Roberto Blanco Cantú, cuyo hermano fue acusado en Estados Unidos por nexos con el Cártel del Golfo.

El ex juez cobró notoriedad en 2015 por otorgar un amparo a uno de los acusados de violar a Daphne Fernández en el caso “Los Porkys”, decisión que llevó a su destitución por corrupción y errores inexcusables.

Su captura se suma a la de los sobrinos de un exsecretario de Marina y de Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración de la ASIPONA de Tampico, también vinculados a empresas relacionadas con la importación ilegal de combustible.