Detienen a fardera que iba de gane con productos de belleza en tienda

Policías municipales realizaron la detención de una mujer señalada por su presunta responsabilidad en el delito de robo tipo fardero, luego de que fuera retenida por personal de seguridad de una tienda de autoservicio ubicada sobre la Avenida Independencia, esquina con la Avenida Aguascalientes.

Los hechos se registraron cuando los oficiales recibieron un reporte sobre una persona retenida en el establecimiento, señalada por presuntamente sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente.

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con el personal de prevención de activos, quien señaló directamente a una mujer como la persona que momentos antes habría tomado productos de belleza y cruzado la línea de cajas sin pagarlos.

De acuerdo con el reporte, los artículos asegurados consistían en una base de maquillaje y una máscara de pestañas, con un valor total de 658 pesos.

Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención de María “N” de 46 años de edad, a quien le informaron el motivo de su arresto y le leyeron los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, la detenida y la mercancía recuperada fueron trasladadas y puestas a disposición del Agente del Ministerio Público en turno de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.