Detienen a pareja con arma, droga y agresiva en Las Américas 

Redacción

Aguascalientes, Ags – Oficiales de la Policía Municipal llevaron a cabo el aseguramiento de dos personas señaladas por alterar el orden público, luego de atender un reporte ciudadano sobre la presencia de un sujeto sospechoso a las afueras de un hotel ubicado sobre la Avenida José María Chávez, en el fraccionamiento Las Américas.

Al trasladarse al lugar, los oficiales observaron a una mujer y a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas en el reporte. Al notar la presencia de las unidades policiales, el sujeto intentó darse a la fuga, por lo que los elementos iniciaron una persecución a pie, logrando darle alcance metros más adelante.

El individuo manifestó llamarse Octavio “N” de 31 años de edad. Durante una inspección corporal preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias envoltorios con sustancia granulada con características similares a las del cristal, por lo que procedieron a su aseguramiento.

En el sitio, algunos testigos señalaron que la mujer, quien minutos antes había sostenido una discusión con él, se encontraba agresiva. Los ciudadanos señalaron directamente a la mujer, quien dijo llamarse Stephanie “N” de 30 años de edad.

Al entrevistarse con ella y realizarle una inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias un arma blanca, cuya portación no pudo justificar, motivo por el cual también fue asegurada.

Asimismo, durante la intervención, testigos señalaron que ambos individuos presuntamente habían sido captados mediante cámaras de videovigilancia cuando ingresaron a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Elena, de donde presuntamente se apoderaron de un patín eléctrico.

Ante estos hechos, Octavio y Stephanie fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.