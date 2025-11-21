Detienen a pareja con droga y rifle en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías Estatales detuvieron a una pareja en poder de un arma larga y poco menos de un kilogramo de sustancia granulada con las características propias del cristal, su captura se llevó a cabo en las inmediaciones del municipio de Jesús María, luego de su aseguramiento fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Fueron elementos de la corporación estatal, quienes en su recorrido de vigilancia detectaron sobre la carretera estatal número 131 una camioneta en color negro en dirección hacia el oriente, cuyo conductor mostró una actitud evasiva, por lo anterior le indicaron que detuviera la marcha, pero contrario obedecer, hizo caso omiso y aceleró la marcha del vehículo siendo interceptado metros adelante por uniformados de la Policía Estatal.

Una vez asegurado, el conductor del vehículo dijo responder al nombre de Apolinar N de 34 años, mismo que era acompañado de María N de 23 años, durante la revisión que se practicó tanto a las personas como al vehículo, detectaron en el interior de la unidad particular un arma de fuego larga, además de varios envoltorios que contenían sustancia granulada al tacto al parecer cristal, que sumaron poco menos de un kilogramo.

Finalmente, las dos personas detenidas fueron trasladadas junto con las sustancias presumiblemente ilícitas que les aseguraron y el arma larga ante el Agente del Ministerio Público del fuero federal en la Fiscalía General de la República, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.