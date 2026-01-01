Detienen a pareja por timar a adulto mayor en la López Portillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de una pareja que pudiera estar involucrada en el timo relacionado con el cobro de un supuesto cheque, cometido en agravio de persona de la tercera edad en un domicilio del fraccionamiento José López Portillo del municipio de Aguascalientes, su captura se llevó a cabo cuando fueron detectados en circulación en el oriente de la ciudad capital.

Fueron elementos de la Policía Estatal que se encontraron realizando su recorrido de vigilancia sobre la carretera número 70 oriente, cuando detectaron un vehículo de la marca Nissan, en color blanco, que portaba vidrios polarizados, motivo por el que le indicaron a su conductor detuviera la marcha para proceder a realizarle una inspección preventiva, percatándose que era acompañado de una mujer.

Al momento de la revisión, el sujeto dijo responder al nombre de Víctor N de 63 años de edad y la persona de sexo femenino dijo llamarse Mary N de 55 años de edad, percatándose que ambas personas coincidían con las características de los presuntos responsables del reporte recibido el pasado martes 9 de junio, en el que se informaba que una persona adulta mayor había sido despojada de joyería, dinero en efectivo y un teléfono celular cuyo monto superior a los 100 mil pesos, al ser engañada para el supuesto cobro de un cheque, motivo por el que los oficiales procedieron al aseguramiento de dichas personas.

Cabe señalar que, al momento de verse capturados, ofrecieron una cierta cantidad de dinero a los oficiales con el fin de que los dejaran libres y al no conseguirlo los amenazaron con ocasionarles daño e inclusive forcejearon pretendiendo evitar su aseguramiento, por lo que una vez neutralizados fueron abordados a la unidad policial.

Finalmente, las dos personas aseguradas fueron trasladadas junto con el vehículo ante el Agente de Ministerio Público de fuero común en turno a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho, debido a que se les hinchó una carpeta de investigación como presunto responsable de los delitos de cohecho amenazas y resistencia de particulares