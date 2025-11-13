Detienen a Ricardo en Aguascalientes por corrupción de menores

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Policía Municipal detuvo a un sujeto luego de ser sorprendido en compañía de dos adolescentes mientras se intoxicaban con hierba verde seca con características propias de la marihuana y consumían bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, alrededor de las 23:00 horas, cuando al circular sobre la calle Villa Verónica, en el fraccionamiento Villa las Palmas, los policías observaron un vehículo Chevrolet Chevy color blanco, modelo 2011, el cual se encontraba mal estacionado.

Al bajar a inspeccionar, observaron dentro del automóvil que se encontraban tres personas del sexo masculino, dos de ellos menores de 15 años.

Al notar que los ocupantes se encontraban intoxicándose con hierba verde seca con características propias de la marihuana y consumiendo cerveza, los oficiales les indicaron que descendieran del vehículo. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, por lo que se inició una breve persecución que concluyó en calle Villa Eunice, en el mismo fraccionamiento.

Al descender del vehículo, los menores informaron a los oficiales que el conductor les había proporcionado las bebidas alcohólicas y los había invitado a consumir el enervante, motivo por el cual se procedió a la detención de Ricardo “N” de 29 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.