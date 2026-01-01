Detienen a sicario en Tepezalá, Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Leobardo “N”, alias “Leobas”, por su probable intervención en el delito de Homicidio Doloso Calificado con Premeditación y Ventaja, ocurrido en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes.

De acuerdo con los datos de investigación, los hechos se registraron el 30 de julio de 2026, cuando el imputado presuntamente arribó a un camino de terracería ubicado en la comunidad de Las Lajeras, en el municipio de Tepezalá, lugar donde se encontraba la víctima.

En determinado momento, el señalado presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la víctima en por lo menos dos ocasiones, para posteriormente darse a la fuga del lugar. A consecuencia de las lesiones producidas por los disparos, la víctima perdió la vida en el sitio.

Tras los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y, en coordinación con los elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), desarrolló diversas diligencias encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido y a la identificación del probable responsable.

Como resultado de una investigación exhaustiva, los agentes investigadores obtuvieron datos relevantes que permitieron fortalecer la hipótesis de participación de Leobardo “N” en los hechos. Asimismo, se recabó información que establece como posible móvil de la privación de la vida de la víctima asuntos relacionados con narcóticos.

Con base en los datos de prueba obtenidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del señalado, misma que fue cumplimentada por agentes de investigación al interior del Centro Penitenciario, debido a que Leobardo “N” ya se encontraba privado de la libertad por su probable participación en otro delito.

Durante la audiencia inicial se formuló imputación en contra de Leobardo “N” y, tras el análisis de los datos de prueba presentados por la representación social, el órgano jurisdiccional determinó vincularlo a proceso por el delito de Homicidio Doloso Calificado con Premeditación y Ventaja.

Como medida cautelar se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información obtenida durante las investigaciones, el imputado sería integrante de un grupo generador de violencia que opera en municipios de la zona norte del estado de Aguascalientes.