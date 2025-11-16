Detienen al exárbitro por presunta violencia familiar

Ciudad de México.- Marco Antonio N, reconocido ex árbitro mexicano de futbol que llegó a pitar en Copas del Mundo, fue detenido éste domingo acusado por presunta violencia doméstica.
Lo anterior fue dado a conocer por el portal de Récord, señalando que contaba con los documentos correspondientes que daban fe en torno a la captura, citando una eventual audiencia para el martes 18.
Marco Antonio ya había estado en el ojo de huracán por este tipo de señalamientos. La revista Proceso dio a conocer hace un par de años que el ex silbante había sido denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
Inclusive, ex silbantes como Marco Chacón habían advertido ese tipo de denuncias en contra de su colega.
Con información de Proceso.
Foto: X.