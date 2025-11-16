13.4 C
Aguascalientes
17 noviembre, 2025
Tendencias

Voceros de AMLO se burlan y ofenden a la abuela…

Estas son las calles que serían peatonales en Aguascalientes

Luis R Conriquez acude a la fiscalía de Jalisco por…

Presume Tránsito de Aguascalientes que sus agentes son bien portados

Esto dice la NASA sobre el tiempo que debe durar…

80 personas lesionadas entre policías y civiles deja marcha en…

Advierten a tianguis de Aguascalientes prohibición para vender pirotecnia

Angélica Vale habla sobre los rumores sobre su supuesta infidelidad

Deben antros de Aguascalientes conectar al menos una cámara al…

Tere Jiménez atenderá solicitudes de productores del campo

Detienen al exárbitro por presunta violencia familiar

Ciudad de México.-  Marco Antonio N, reconocido ex árbitro mexicano de futbol que llegó a pitar en Copas del Mundo, fue detenido éste domingo acusado por presunta violencia doméstica. 

Lo anterior fue dado a conocer por el portal de Récord, señalando que contaba con los documentos correspondientes que daban fe en torno a la captura, citando una eventual audiencia para el martes 18.

Marco Antonio ya había estado en el ojo de huracán por este tipo de señalamientos. La revista Proceso dio a conocer hace un par de años que el ex silbante había sido denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México. 

Inclusive, ex silbantes como Marco Chacón habían advertido ese tipo de denuncias en contra de su colega.

Con información de Proceso.

Foto: X.