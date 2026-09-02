Detienen al productor Luis de Llano por desacato a la sentencia contra Sasha Sokol

Redacción

Ciudad de México.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrestaron al productor Luis de Llano tras la emisión de dos órdenes de aprehensión dictadas por una jueza de lo civil del Tribunal Superior de Justicia. La medida responde al incumplimiento reiterado de la sentencia dictada por daño moral en perjuicio de la cantante Sasha Sokol, con quien mantuvo una relación cuando ella era menor de edad.

El arresto contempla una retención de hasta 15 horas acumulables como parte de las medidas de apremio legales para forzar el acatamiento del fallo. Entre los mandatos ignorados por el imputado destaca la negativa a ofrecer disculpas públicas y la omisión de publicar la síntesis del resolutivo judicial, sumado al caso de multas y requerimientos previos que no fueron atendidos en meses anteriores.

De acuerdo con la representación legal de la demandante, la persistencia en el desacato a las instrucciones del juzgado podría escalar a un plano penal. En caso de mantener la resistencia sistemática a las órdenes del tribunal, De Llano podría enfrentar un proceso que conlleva penas de hasta cinco años de prisión.