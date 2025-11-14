Diabetes se coloca como 3ra causa de muerte en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags-En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, celebrado cada 14 de noviembre, los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vuelven a poner bajo la lupa el impacto de esta enfermedad en Aguascalientes.

Durante el 2024, la diabetes mellitus ocupó el tercer lugar entre las principales causas de defunción en el estado.

En total, se reportaron 829 fallecimientos, una cifra que confirma la permanencia y gravedad del problema dentro del panorama de salud pública.

Según las estadísticas sobre defunciones en 2024 del INEGI, el año anterior en la entidad fallecieron 413 mujeres y 416 hombres.

La mínima distancia entre ambos registros evidencia que la enfermedad no distingue género, por lo que las acciones de prevención deben orientarse de manera integral hacia toda la población.

El hecho de que la diabetes continúe ubicándose solo por debajo de las enfermedades del corazón y los tumores malignos revela la necesidad urgente de reforzar estrategias de detección oportuna, vigilancia metabólica y promoción de hábitos saludables.

En esta fecha mundial, las cifras se convierten en un llamado claro a fortalecer la educación, el acceso a atención médica continua y las medidas de prevención para mitigar el avance de esta condición crónica en Aguascalientes.