27 C
Aguascalientes
16 noviembre, 2025
Tendencias

Voceros de AMLO se burlan y ofenden a la abuela…

Estas son las calles que serían peatonales en Aguascalientes

Luis R Conriquez acude a la fiscalía de Jalisco por…

Presume Tránsito de Aguascalientes que sus agentes son bien portados

Esto dice la NASA sobre el tiempo que debe durar…

80 personas lesionadas entre policías y civiles deja marcha en…

Advierten a tianguis de Aguascalientes prohibición para vender pirotecnia

Angélica Vale habla sobre los rumores sobre su supuesta infidelidad

Deben antros de Aguascalientes conectar al menos una cámara al…

Tere Jiménez atenderá solicitudes de productores del campo

DIF Municipal llevará brigada médica a Villa Las Palmas

El DIF Municipal de Aguascalientes invita a las y los ciudadanos a participar en la próxima Brigada Médica Gratuita, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, de 9:30 a 13:00 horas, en Prolongación Mariano Hidalgo No. 3801, fraccionamiento Villa Las Palmas III.

Durante esta jornada, las familias podrán acceder a servicios médicos y de apoyo a la salud sin costo o a bajo costo, con el objetivo de acercar la atención integral a las comunidades que más lo necesitan.

Servicios disponibles:

Medicina general y entrega de medicamentos
Estomatología
Fisioterapia
Psicología
Trabajo social
Asesoría jurídica
Nutrición Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C
Lentes graduados a bajo costo

Con estas acciones, el DIF Municipal reafirma su compromiso con la salud de las familias de Aguascalientes, fortaleciendo la cercanía y el apoyo directo a cada comunidad.