DIF Municipal llevará brigada médica a Villa Las Palmas

El DIF Municipal de Aguascalientes invita a las y los ciudadanos a participar en la próxima Brigada Médica Gratuita, que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre, de 9:30 a 13:00 horas, en Prolongación Mariano Hidalgo No. 3801, fraccionamiento Villa Las Palmas III.

Durante esta jornada, las familias podrán acceder a servicios médicos y de apoyo a la salud sin costo o a bajo costo, con el objetivo de acercar la atención integral a las comunidades que más lo necesitan.

Servicios disponibles:

Medicina general y entrega de medicamentos

Estomatología

Fisioterapia

Psicología

Trabajo social

Asesoría jurídica

Nutrición Pruebas rápidas de VIH y Hepatitis C

Lentes graduados a bajo costo

Con estas acciones, el DIF Municipal reafirma su compromiso con la salud de las familias de Aguascalientes, fortaleciendo la cercanía y el apoyo directo a cada comunidad.