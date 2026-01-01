Diputado promotor de nuevo municipio en Aguascalientes no acude a foros del Congreso 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado Heriberto Gallegos Serna, uno de los principales promotores de la creación de un ayuntamiento en la población de Villa Juárez, no acudió a algunos de los foros organizados por el mismo Congreso del Estado para analizar opiniones a favor y en contra de esa iniciativa.

Y es que Gallegos Serna, quien abiertamente ha defendido la posibilidad de Villa Juárez como un nuevo municipio, nunca se mostró en los foros en esta ciudad; donde sí acudieron otros miembros de la Legislatura.

En el Palacio Legislativo se organizaron dos foros, convocados por las comisiones de Gobernación así como de Fortalecimiento Municipal. Dichos encuentros tuvieron lugar el viernes 14 y el pasado lunes 17. Asimismo, hubo espacios en comunidades del municipio de Asientos, donde se ubica la comunidad de Villa Juárez. Desfilaron desde funcionarios de gobierno, profesionistas, docentes y vecinos de las comunidades, mostrando posiciones tanto en un sentido como en otro.

Aunque Gallegos no pertenece a ninguna de las comisiones involucradas, sí tenía oportunidad de presentarse como asistente; lo que sí hicieron otros diputados. Incluso algunos que están en contra de la propuesta como el morenista Fernando Alférez.

Un caso parecido es el del legislador del PAN Salvador Alcalá, quien también ha impulsado elevar a Villa Juárez a rango de cabecera municipal. Aunque Alcalá al menos se dejó ver brevemente en el foro del viernes.

Electo por el PRD como diputado por el III Distrito, aunque a últimas fechas se ha dejado ver en actos oficiales del PAN, Heriberto Gallegos viene promoviendo la discusión de ampliar los municipios locales, que no se incrementan desde el año 1992.

Recién el pasado 29 de julio, durante una entrevista grupal, Heriberto Gallegos daba por descontado que se aprobaría el dictamen en cuanto a la creación de un nuevo municipio en Villa Juárez.