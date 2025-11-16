Dos frentes fríos azotarán México a partir del lunes

Ciudad de México.- A partir de este lunes 17 de noviembre viene un cambio drástico en las condiciones climáticas de México, con la llegada de dos frentes fríos consecutivos que provocarán un severo descenso en las temperaturas, heladas y lluvias a lo largo del territorio nacional.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el primero de estos sistemas, el Frente Frío 14, comenzará a impactar el país desde el lunes 17 de noviembre, instalando un ambiente gélido principalmente en el norte y centro.

La masa de aire frío asociada al Frente Frío 14 generará condiciones de frío extremo. Las autoridades han alertado sobre la posibilidad de que las temperaturas mínimas oscilen entre -5 y -10 grados en varias entidades.

El Frente Frío 14 se moverá rápidamente, lo que permitirá que el Frente Frío 15 lo siga de cerca, afectando al país entre el martes y el jueves. Esta rápida sucesión de sistemas invernales incrementa la alerta por la posibilidad de nevadas y lluvias significativas en diversas regiones.

Estados en Máxima Alerta por Temperaturas Mínimas

Los estados más vulnerables al frío extremo se concentran en el noroeste y las zonas serranas del país: serán Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango con temperaturas hasta menos 10 grados. Seguido por Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Las zonas serranas de Coahuila y Nuevo León también experimentarán el fuerte descenso térmico.

La Conagua ha señalado que la temporada de frentes fríos 2025-2026 mantendrá una alta actividad durante el mes de noviembre, con un total de seis sistemas previstos. Se insta a la población a seguir puntualmente los avisos del SMN, prepararse para las condiciones extremas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y heladas.

Con información de Lamagazin

Foto: Conagua.