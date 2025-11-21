Dos menores heridos de gravedad tras volcadura en Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Uniformados de la Policía Estatal de Carreteras atendieron el reporte de aparatosa volcadura que se registró en el municipio de Asientos con saldo de dos menores lesionados en código rojo, uno de ellos fue trasladado a recibir atención médica por paramédicos del helicóptero Halcón Uno al Hospital Hidalgo y el segundo fue trasladado por paramédicos del ISSEA al Hospital General de Rincón de Romos.

El reporte del accidente se recibió en el Servicio de Emergencias minutos después de las 13:00 horas, en el que se informaba que sobre la carretera estatal número 129 a la altura del kilómetro 3+400 en el municipio de Asientos se había registrado una volcadura de un vehículo y que había personas lesionadas.

Por lo anterior al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal de Carreteras, localizando en el sitio un vehículo de la marca Volkswagen Jetta en color gris con placas de circulación del Estado de Zacatecas, cuyo conductor se retiró del lugar del accidente.

En el sitio se encontraban dos menores lesionados, el primero de ellos José Ángel N de 12 años de edad que fue trasladado en código rojo a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Romos por paramédicos de la ambulancia ECO433 del ISSEA y el segundo lesionado Luis N de 14 años que fue necesario su traslado en el helicóptero Halcón Uno del municipio de Aguascalientes a recibir atención médica al Hospital Hidalgo.

De acuerdo a los indicios en el lugar del accidente, los policías estatales determinaron que el conductor del vehículo marca Volkswagen Jetta transitaba sobre la carretera estatal número 129 en dirección de sur a norte, excediendo el límite de velocidad que en su aspecto operacional el tramo lo exige, perdiendo su conductor el control de la dirección del vehículo hacia su lado derecho, lo que provoca su salida de camino hacia el mismo lado y posterior volcadura, encontrando el vehículo de referencia fuera de la vía sobre sus cuatro neumáticos con su parte frontal hacia el sur.