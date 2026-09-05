Ebrio al volante derriba poste de alumbrado público en El Cedazo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías Viales atendieron un hecho de tránsito tipo objeto fijo, registrado la mañana de este sábado en la Avenida Aguascalientes Sur y la calle Garbanzo, en el fraccionamiento El Cedazo.

El percance ocurrió alrededor de las 06:45 horas, cuando un sedán Nissan Versa, modelo 2026, en color rojo y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducido por Ángel de 25 años de edad, circulaba sobre la Avenida Aguascalientes, de sur a norte, por el carril derecho de la vía libre.

A la altura de la calle Garbanzo, el conductor transitaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, por lo que continuó de frente en una curva, subió al camellón lateral y posteriormente impactó con la parte frontal contra un poste de alumbrado público, el cual derribó debido a la fuerza del choque.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para realizar la valoración correspondiente, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente dejó daños materiales estimados en aproximadamente 400 mil pesos, además de afectaciones a la infraestructura urbana. El vehículo fue retirado mediante un servicio de grúa y trasladado a la pensión.

Los elementos de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.