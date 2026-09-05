Ebrio conductor brinca camellón e impacta 2 autos en puente de Mariano Hidalgo

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un fuerte y espectacular accidente se registró al filo de las 17:00 horas de este sábado sobre la parte superior del puente de Avenida Aguascalientes y Mariano Hidalgo, en el fraccionamiento Morelos I, dejando únicamente severos daños materiales tras la irresponsabilidad de un automovilista ebrio.

El accidente se verificó cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Luv, color café, desplazaba su unidad a exceso de velocidad sobre el Segundo Anillo, con dirección de oriente a poniente.

Justo al comenzar el ascenso al paso elevado, la camioneta rozó con las llantas las boyas de seguridad, lo que hizo que el guiador perdiera por completo el control de la dirección.

La unidad proyectó su trayectoria hacia el lado izquierdo contra el camellón central, brincándolo e invadiendo violentamente los carriles de circulación que van de poniente a oriente. En la maniobra, la Luv terminó volcando e impactando con el toldo a dos vehículos que transitaban por la zona en carriles contrarios; un Nissan Sentra blanco y un Mazda rojo.

Al sitio arribaron de inmediato elementos de la Policía Vial, Bomberos Municipales y paramédicos de la Cruz Roja. Los rescatistas valoraron a los conductores de los autos siniestrados dos hombres de entre 25 y 35 años de edad, descartando lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado a ningún hospital.

Por su parte, el responsable fue asegurado en el lugar por los agentes de vialidad al confirmarse que conducía bajo los efectos del alcohol, siendo puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por los daños materiales ocasionados.