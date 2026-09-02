Ecuador fija límites a captura incidental de tiburones 

Redacción

Por primera vez en su historia, el Gobierno de Ecuador fijó límites cuantitativos a la captura incidental de tiburones en sus operaciones pesqueras. El acuerdo, suscrito el pasado 6 de agosto en Manta por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, establece cuotas anuales para tres especies amenazadas: 3,624 toneladas para el tiburón azul, 551 para el tiburón sedoso y 149 para el mako.

La medida busca levantar la suspensión del comercio de tiburones y rayas impuesta desde 2024 por la CITES, organismo que catalogó a Ecuador como un Estado con controles insuficientes.

A pesar del hito regulatorio, el respaldo técnico del acuerdo ha generado severos cuestionamientos.

El documento oficial se fundamenta en un informe del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP) que no cuenta con revisión por pares. En contraste, un estudio publicado en mayo de 2026 en Regional Studies in Marine Science reveló que la mortalidad pesquera actual excede en un 67 % el nivel sostenible para el tiburón sedoso y mako, exigiendo reducciones urgentes de hasta 80 % y no solo techos de captura.

Claves del acuerdo:

Cupos anuales: 3,624 t de tiburón azul, 551 t de sedoso y 149 t de mako.

3,624 t de tiburón azul, 551 t de sedoso y 149 t de mako. Presión internacional: Respuesta al apercibimiento dictado por la CITES en 2024.

Respuesta al apercibimiento dictado por la CITES en 2024. Vacíos: Controles basados en autorreportes de pescadores y venta informal interna sin trazabilidad.



Contrabando y falta de fiscalización independiente

El mecanismo de control es otro punto crítico: la norma impone el uso de bitácoras de pesca llenadas por los propios armadores, sin un sistema de monitoreo digital en funcionamiento ni la obligatoriedad de observadores a bordo en la flota atunera. La fragilidad de la fiscalización queda en evidencia frente al crimen organizado. Solo en abril de 2026, la policía incautó 22,000 aletas de tiburón en el aeropuerto de Guayaquil con destino a Asia, mientras que redes de tráfico exportan hasta 50 toneladas mensuales de carne de tiburón a Perú bajo la etiqueta falsa de “tollo”.

A nivel local, la trazabilidad es casi nula. Investigaciones científicas difundidas a inicios de 2026 demostraron que hasta el 66.6 % de la “corvina” comercializada en los mercados de la sierra ecuatoriana es en realidad carne de tiburón, incluyendo especies de captura estrictamente prohibidas como el tiburón martillo liso.

El acuerdo autoriza además la “entrega voluntaria” de ejemplares incidentales a entidades benéficas. Sin embargo, al carecer de auditorías independientes, expertos advierten que la medida corre el riesgo de legitimar la pesca dirigida bajo el amparo de la captura incidental.

Con información de Infobae.

Foto: UNAM.