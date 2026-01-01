El 62.5% de los homicidios dolosos en Aguascalientes se han cometido con arma de fuego

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El estado de Aguascalientes registró 32 homicidios dolosos de enero a julio de 2026, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De estos casos, 20 fueron cometidos con arma de fuego, lo que significa que aproximadamente 2 de cada 3 homicidios dolosos, el 62.5 por ciento, se perpetraron utilizando este tipo de arma.

Los datos muestran que enero contabilizó cinco homicidios; febrero y marzo, cuatro cada uno; abril concentró la cifra más alta con ocho casos; mayo registró cinco; junio cerró sin homicidios dolosos y en julio se contabilizaron seis.

Después de las armas de fuego, el segundo mecanismo más utilizado fue el arma blanca, con siete homicidios, equivalente al 21.9 por ciento del total. Otros cuatro casos, el 12.5 por ciento, fueron cometidos con algún otro elemento, mientras que en un homicidio no se especificó el objeto utilizado.

De esta manera, casi dos terceras partes de los homicidios dolosos registrados en los primeros siete meses del año estuvieron relacionados con armas de fuego, mientras que el resto se distribuyó entre armas blancas, otros elementos y casos sin especificar.