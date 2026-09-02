El campo de Aguascalientes está abandonado: MA

Javier Macías

Aguascalientes, Ags.- En riesgo el campo del estado, debido a que se encuentra en el abandono, provocando que algunos campesinos jóvenes emigren a la capital del estado en busca de una oportunidad de trabajo en las fábricas, señaló el líder estatal de Movimiento Antorchista Pedro Pérez Gómez.

En charla con El Clarinete, indicó que para revertir esa situación urge que las autoridades pongan mayor atención a este sector, debido a que el campo se está quedando en el olvido; sobretodo los agricultores con poco poder adquisitivo.

Pérez Gómez mencionó que los que pueden continuar cultivando sus tierras, en su mayoría son grandes productores de guayaba y lechuga, por citar algunos, que cuentan con el suficiente dinero para seguir dedicándose a esa actividad.

Por lo mismo, invitó a las autoridades a voltear a verlos y no dejarlos en el olvido, ofreciendo apoyos a los campesinos para que puedan continuar con su actividad y frenar que la gente del campo se venga a la ciudad en busca de una oportunidad de generar ingresos.