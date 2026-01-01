¿El nuevo MasterChef? Lo detienen con cuchillo de 34 cm en el Morelos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal realizaron el aseguramiento de un sujeto que fue reportado por vecinos del Infonavit Morelos por alterar el orden público mientras portaba un arma blanca.

Los hechos se registraron cuando policías municipales atendieron un reporte ciudadano y se trasladaron al cruce de la calle Bonampak y Segunda Plaza Bonampak, en el Infonavit Morelos, donde se indicaba que un individuo se encontraba causando molestias a los habitantes de la zona y portando un arma blanca.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a quien dijo llamarse César “N” de 19 años de edad. Tras una inspección preventiva, le fue asegurado un cuchillo de aproximadamente 34 centímetros de longitud.

Por lo anterior, el individuo fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.