El PAN no aprobó nuevos municipios para Aguascalientes… En 1992

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La última ocasión que aprobaron nuevos municipios en el estado de Aguascalientes, el documento en cuestión se aprobó por mayoría legislativa. Exceptuando aquella ocasión a los representantes del Partido Acción Nacional, quienes no dieron su voto a favor.

Fue el 30 de enero de 1992, cuando en sesión del Congreso del Estado se aprobó por mayoría la propuesta de ampliar de nueve hasta once el número de ayuntamientos para Aguascalientes.

El documento terminó siendo avalado con 12 votos de la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional, así como un sufragio del entonces Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Creando los municipios de San Francisco de los Romo y de El Llano, éste último con sede en Palo Alto.

En aquella legislatura, había tres diputados del PAN, que accedieron mediante la vía de representación proporcional. Eran los casos de Gastón Guzmán Díaz, Lilia Palomino Topete e Ignacio Campos Jiménez. Ninguno de los legisladores o de la diputada panista apoyaron la creación de los nuevos municipios.

Al final, la bancada del PAN no votó a favor, ni en contra. En realidad, se abstuvieron.

Durante esa misma votación, se avalaron la ampliación de curules del Congreso con dos nuevas diputaciones. La sesión se realizó a puerta abierta, con asistencia de las poblaciones beneficiadas y que, posteriormente, acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces gobernador priista Miguel Angel Barberena.

32 años después, está en la mesa crear otro municipio para Aguascalientes, Irónicamente, el PAN ahora es el principal motor de la medida.