El rascacielos más alto de la historia: Torre Jeddah superará el kilómetro de altura

Redacción

Arabia Saudí.-La construcción de la Torre Jeddah, ubicada en Arabia Saudí, ha retomado su dinamismo con la meta de consolidarse como la primera estructura en la historia de la humanidad en rebasar el umbral de los mil metros de altura vertical. Este megaproyecto arquitectónico, diseñado para integrarse formalmente en el libro de récords Guinness, avanza con un ritmo de edificación sostenido tras superar un prolongado periodo de incertidumbre que mantuvo congeladas las obras en la región.

El desarrollo de este coloso comenzó originalmente en el año 2013; sin embargo, para 2018 las faenas se detuvieron casi por completo debido a una combinación de complejidades financieras, reajustes estratégicos y tensiones en el entorno político. Tras este impás, los trabajos estructurales fueron reactivados con firmeza a partir de 2024, lo que ha permitido que el edificio registre el avance de decenas de niveles habitables y se reposicione como el principal referente de la ingeniería contemporánea.

Con una proyección final que supera los 1,000 metros de elevación, la edificación saudí redefinirá las marcas globales al desplazar al Burj Khalifa de Dubái, rascacielos que actualmente ostenta el liderato mundial con 828 metros de altura. La diferencia entre ambos complejos será de casi 200 metros en favor de la estructura de Yeda, cuyo diseño debió ser adecuado a esta cifra histórica debido a las características geológicas y limitaciones técnicas del suelo, modificando los planos iniciales que sugerían dimensiones aún mayores.

De acuerdo con el modelo de planificación, el rascacielos operará bajo el concepto de una urbe vertical y multifuncional. El espacio interior contará con un hotel de alta gama operado por la firma internacional Four Seasons, así como con complejos de vivienda residenciales, oficinas corporativas de nivel premium, áreas destinadas al comercio y un mirador turístico que se ubicará a 800 metros del suelo, estableciéndose como la plataforma de observación más elevada del planeta.

La magnitud del edificio ha requerido la implementación de soluciones técnicas e ingeniería de vanguardia. La torre posee una silueta aerodinámica de base triangular concebida específicamente para neutralizar las fuerzas y ráfagas del viento a grandes altitudes, complementada con una cimentación profunda que desciende a más de 100 metros bajo la superficie terrestre; asimismo, el complejo integrará un sistema avanzado de decenas de elevadores capaces de realizar trayectos verticales a altas velocidades.

Si el flujo de los trabajos actuales no experimenta nuevas interrupciones, las proyecciones institucionales estiman la conclusión definitiva de la obra en el periodo comprendido entre los años 2028 y 2029. El proyecto forma parte fundamental de la estrategia estatal Saudi Vision 2030, una iniciativa del reino árabe orientada a la diversificación de su economía interna, la atracción de flujos de inversión extranjera y la transición hacia sectores productivos independientes de la explotación de hidrocarburos.

Fotografía de redes sociales