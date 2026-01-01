Eliminan a Diablos y termina sueño del tricampeonato en LMB

Redacción

El sueño del tricampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para los Diablos Rojos del México llegó a su fin. La novena escarlata, campeona en las ediciones de 2024 y 2025, cayó eliminada tras ser superada en seis juegos por los Pericos de Puebla durante las Series de Zona de la temporada 2026.

Con este resultado, los Sultanes de Monterrey se mantienen como el único club tricampeón en más de un siglo de historia del circuito veraniego —hazaña lograda bajo el nombre de Industriales entre 1947 y 1949—.

El sexto encuentro de la serie se definió en el Estadio Alfredo Harp Helú ante 19,967 aficionados. Con una sólida labor monticular, Puebla blanqueó 3-0 a los locales gracias a las carreras anotadas por Samar Leyva, Herlis Rodríguez y Lorenzo Cedrola. El triunfo desde el loma correspondió al lanzador Antonio Santos, mientras que Liarvis Breto se adjudicó el salvamento.

La novena emplumada concretó la sorpresa tras ganar tres de los cuatro compromisos disputados en la capital del país, registrando sólo una victoria en el Estadio Hermanos Serdán. Cabe señalar que los escarlatas no perdían una fase de eliminación directa desde agosto de 2023, cuando fueron eliminados exactamente bajo el mismo marcador (4-2) y por el mismo rival.

Comandados por el mánager Ramón Orantes, los Pericos disputarán la final del Sur por primera vez desde 2023, año en el que conquistaron su más reciente Serie del Rey. La novena de la Angelópolis, que terminó cuarta en la fase regular con marca de 50-42 y venía de eliminar 4-1 a los Piratas de Campeche en la primera ronda, esperará al ganador de la llave entre Olmecas de Tabasco y Guerreros de Oaxaca.

Puebla buscará el octavo título de zona en la historia de la franquicia para posteriormente pelear por su sexta Copa Zaachila. En tanto, la Zona Norte ya definió su Serie de Campeonato, la cual disputarán los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey.

Con información de El Economista.