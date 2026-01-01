Emergencia en el campo: Aguascalientes alista seguro catastrófico por falta de lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El sector agrícola en la entidad atraviesa momentos decisivos. Tras semanas de escasas precipitaciones, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) se encuentra en alerta máxima ante la urgencia de precipitaciones en diversas regiones del estado, un factor decisivo para salvar los cultivos clave de la temporada.

Isidoro Armendáriz, titular de la SEDRAE, detalló que, en caso de no registrarse lluvias dentro del plazo crítico de diez días, se activará formalmente el seguro catastrófico contratado con la empresa aseguradora. Este mecanismo de protección contempla una póliza de 10 millones de pesos destinada a respaldar un área de 30 mil hectáreas en situación de riesgo.

En entrevista colectiva dijo que actualmente, inspectores de la compañía aseguradora y personal técnico de la institución a su cargo, recorren los predios para realizar un minucioso recuento de los daños.

Esta evaluación busca validar el seguro que ya se encuentra listo para operar y que permitirá canalizar un apoyo promedio de mil,500 pesos por hectárea a cada uno de los productores afectados.

La urgencia hídrica se concentra en zonas agrícolas vulnerables como El Llano, Asientos, San José de Gracia, Cosío, Tepezalá y Calvillo, donde se requiere la llegada inmediata de agua durante el fin de semana.

Empero destacó que aunque existen parcelas donde las milpas presentan un desarrollo avanzado que reduce la probabilidad de pérdidas totales, la precipitación resulta indispensable para sostener las cosechas de temporal principalmente de maíz y frijol.