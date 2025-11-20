Emiten medidas de protección para comunicador atacado en Irapuato

Redacción

Irapuato, Gto. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió medidas de seguridad para el comunicador independiente de la ciudad de Irapuato, Mario Castillo, quien fue amenazado y atacado a balazos después de hacer una transmisión de un homicidio.

La madrugada del 19 de noviembre, a través de la página Mario Castillo Informa, la víctima hacía una transmisión en vivo en la calle Poder Ejecutivo, en la colonia Municipio Libre, donde fue asesinado un hombre.

Mientras realizaba la transmisión, un hombre armado lo amenazó y le exigió que se retirara del lugar. El hombre sacó un arma a pesar de que había elementos de la Guardia Nacional.

Mario Castillo dejó de transmitir y se retiró del lugar, pero fue seguido por el hombre que lo amenazó.

En el bulevar San Roque, mientras conducía una motocicleta, el reportero fue atacado a balazos, pero no resultó herido. Una bala impactó en el vehículo que conducía.

Mario Castillo realiza transmisiones en vivo de sucesos de inseguridad en la página de Facebook Mario Castillo Informa.

El secretario de Gobierno y presidente del Consejo de Protección a Periodistas, Jorge Jiménez Lona, informó que se emitieron medidas de protección para Mario.

“Ya generamos acciones para su protección, vamos estar dando el acompañamiento”, declaró.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado donde exhorta a Mario Castillo a que presente una denuncia ante el Ministerio Público.

“Se llevan a cabo acciones para localizarlo con la finalidad de aplicar el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas”, señaló.