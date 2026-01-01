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26 agosto, 2026
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Emma Coronel relata los momentos más críticos de su paso por la cárcel en EE. UU.

Redacción

Ciudad de México.-Durante un livestream en la plataforma Kick junto a los creadores de contenido Víctor Ordóñez (“Lonche de Huevito”) y Guillermo Peña, Emma Coronel Aispuro detalló las condiciones de su reclusión en Estados Unidos tras ser arrestada el 22 de febrero de 2021 en Virginia y sentenciada a 36 meses de prisión —junto a una multa de 1.5 millones de dólares— por delitos de conspiración en narcotráfico y lavado de dinero. La exreina de belleza señaló que el periodo de mayor angustia fue la espera previa a conocer su condena dictada por el juez Rudolph Contreras en noviembre de 2021, pues la incertidumbre y el temor a una pena más larga superaron el malestar del frío extremo o la barrera del idioma.

Coronel relató que durante su primer año de reclusión permaneció en aislamiento total dentro de una celda en Washington, donde enfrentó tratos racistas, acceso limitado a llamadas telefónicas de madrugada y tres cuarentenas estrictas —una de ellas tras contagiarse de Covid-19 y otra por una crisis de migraña que requirió hospitalización—. Durante este periodo sin luz solar recibió tratamiento psiquiátrico para sobrellevar el encierro y el pesar de no estar con sus hijas gemelas, a quienes solo pudo ver en dos ocasiones a lo largo de su condena.

Posteriormente fue trasladada al Centro Médico Federal Carswell en Fort Worth, Texas, un recinto de mayor vigilancia para diez reclusas donde pudo acceder al patio, gimnasio y convivir con otras internas. Tras ser llevada en mayo de 2023 a un centro de reintegración comunitaria en Long Beach, California, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, fecha en la que completó 2 años y 7 meses de condena.