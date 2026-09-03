Leo Montañez presenta resultados en jornada de salud para mascotas

El Municipio de Aguascalientes ha consolidado una política integral de protección y cuidado animal a través del Hospital Veterinario Municipal, espacio donde se han brindado alrededor de 14 mil atenciones médicas a perros y gatos, así lo dio a conocer el presidente municipal, Leo Montañez en el marco de la tercera mega jornada de salud para las mascotas.
Leo Montañez detalló que desde la apertura del Hospital se han brindado de 5 mil 500 consultas, se han aplicado 2 mil 400 vacunas y se han llevado a cabo más de 2 mil esterilizaciones.
El presidente municipal subrayó que el cuidado de los animales de compañía forma parte fundamental del desarrollo social de la ciudad. “Cada una de estas atenciones representa una mascota sana y una familia tranquila. Aguascalientes no se detiene cuando se trata de construir una ciudad sensible, ordenada y con servicios públicos a la altura de lo que nuestra gente merece”, afirmó.
Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud informó que en esta nueva jornada denominada «Salud que Deja Huella» se realizó en colaboración con el ISSEA, en la que la población tuvo acceso a 150 servicios gratuitos de esterilización, 30 consultas médicas, vacunación antirrábica, desparasitación, entre otras.
Asimismo, agradeció a las asociaciones Gaia Club Pro Animal, Ángeles de Mascotas, Paraíso de Mascotas, Fortaleza Animal, Dignidad Perruna y Ángeles con Patitas Aguascalientes el trabajo conjunto con la actual administración municipal para fomentar la adopción y tenencia responsable de los animales de compañía.
En esta jornada acompañaron al presidente municipal, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, los regidores Alejandra Orozco Ramírez, Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero, Juan Manuel Gómez Morales, así como las activistas Elsa Beatriz Hernández de Fundación Ángeles de Mascotas; Aurea Escobedo López de Fortaleza Animal; Rita Elva Vega de Gaia Club Pro Animal; Yarenzi Macías González de Fortaleza Animal y Guadalupe Orozco Bravo de Rescatando Huellas Aguascalientes.