Encarcelan a 3 mujeres farderas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Claudia “N”, Yeimy “N” y Dulce “N”, señaladas por su probable participación en el delito de robo calificado, luego de que presuntamente sustrajeran más de un centenar de artículos de una tienda comercial ubicada sobre Avenida Aguascalientes, en el ejido Ojocaliente de esta ciudad.

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto de 2026, cuando las tres imputadas habrían ingresado en diversos momentos al establecimiento comercial, presuntamente utilizando una distribución de funciones para apoderarse de mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Como parte de la mecánica señalada en la investigación, Yeimy “N” y Dulce “N” presuntamente cambiaban de ropa al entrar y salir del establecimiento, con la finalidad de evitar ser identificadas, mientras ocultaban diversos artículos entre sus prendas. Por su parte, Claudia “N” permanecía próxima a ellas al interior del comercio y posteriormente habría abordado un vehículo para retirarse del lugar.

La situación fue detectada por personal del establecimiento, quienes señalaron a las tres mujeres como las personas que presuntamente habían ingresado y salido del comercio con mercancía oculta. Asimismo, un testigo aportó información relacionada con la conducta desplegada por las imputadas y la forma en que habrían actuado dentro del establecimiento.

Tras su salida del establecimiento, elementos de la Policía Municipal intervinieron a las señaladas, quienes fueron localizadas en posesión de diversos objetos presuntamente sustraídos. En particular, Yeimy “N” y Dulce “N” fueron sorprendidas manipulando la mercancía, misma que ya se encontraba en la cajuela del vehículo, mientras que Claudia “N” se encontraba relacionada con el automotor utilizado para retirarse del lugar.

Las tres mujeres fueron presentadas ante la agente del Ministerio Público, quien llevó a cabo los actos de investigación correspondientes y posteriormente presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba considerados pertinentes para sustentar la probable participación de las imputadas en el hecho delictivo.

Durante la audiencia correspondiente, la Juez de Control determinó que existían datos suficientes para establecer, de manera preliminar, tanto el apoderamiento de los objetos como la probable participación de Claudia “N”, Yeimy “N” y Dulce “N” en los hechos investigados, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en su contra.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada para las tres imputadas y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.