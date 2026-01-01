Encarcelan a Anayansi en Aguascalientes por robarse 3 pomos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Anayansi “N”, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de Robo Calificado, ocurrido en un establecimiento comercial de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2026, cuando la imputada presuntamente ingresó a una tienda comercial ubicada sobre avenida Siglo XXI, en la colonia Barandales de San José, en Aguascalientes.

En el interior del establecimiento, Anayansi “N” presuntamente se apoderó, sin derecho de tres botellas de tequila, mismas que habría colocado al interior de un bolso.

Posteriormente, la imputada habría pasado el área de cajas sin efectuar el pago correspondiente y se dirigió hacia la salida del establecimiento. En ese momento, fue interceptada por empleados de la tienda, quienes dieron aviso a las autoridades y realizaron la entrega correspondiente.

Tras la puesta a disposición, la agente del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes e integró los datos de prueba suficientes para sustentar la probable responsabilidad de la imputada en el hecho investigado.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y, posteriormente, determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de Anayansi “N”. Asimismo, a petición de la representación social, impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Finalmente, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.