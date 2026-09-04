Encarcelan a Miguel, Kevin y César en Aguascalientes por portación de arma de fuego

Redacción

Aguascailentes, Ags.- Como resultado de las indagatorias por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes obtuvo vinculación a proceso contra César “N”, Miguel “N” y Kevin “N”, quienes, por orden de una juez, cumplirán la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En atención a un reporte del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), personal de ese organismo informó a elementos de la Policía Estatal sobre la presencia de personas aparentemente armadas que circulaban a bordo de un vehículo y que habían ingresado al estacionamiento de un centro comercial ubicado al norte de la ciudad de Aguascalientes.

Al arribar al lugar, los elementos policiacos observaron a tres personas que coincidían con las características del reporte y tras una persecución, detuvieron a César “N”, Miguel “N” y Kevin “N” y les aseguraron el vehículo, un arma de fuego larga tipo fusil, dos cargadores para arma de fuego, 30 cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que aportó los datos de prueba correspondientes ante la juez de Control, quien emitió la resolución jurídica referida, contra César “N”, Miguel “N” y Kevin “N”, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia Federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie, las 24 horas del día, los 365 días del año de forma presencial en calle José Antonio S/N, Manzana 2, Lote. 16-A, Fraccionamiento Parque Industrial Siglo XXI, Código Postal 20240, en el Servicio de Denuncia Anónima 089, o llamando a los teléfonos 449-910-6803, 449-910-6920, 449-910-6946, 449-910-6951 y en el correo vua.aguascalientes.fgr.org.mx.