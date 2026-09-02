Encarcelan a pareja de colombianos roba casas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso de Luz “N” y Héctor “N”, quien también se hacía llamar Hugo “N” y/o Raúl “N”, por su probable participación en el delito de Robo Calificado tipo domiciliario, derivado de un hecho registrado en el Fraccionamiento Coto San Nicolás.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por los agentes del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2026, cuando los imputados, en compañía de otros sujetos, presuntamente ingresaron a un domicilio ubicado en dicho fraccionamiento, de donde sustrajeron diversa joyería y dinero en efectivo que se encontraba en una caja fuerte al interior del inmueble.

El monto de lo sustraído asciende aproximadamente a 5 millones 52 mil pesos, por lo que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía General del Estado desplegó acciones de investigación orientadas a esclarecer el ilícito, identificar a quienes habrían participado y reunir los elementos necesarios para llevarlos ante la autoridad judicial.

Como resultado de una investigación exhaustiva y de las labores de inteligencia desarrolladas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), así como de personal de C5i a través de su policía cibernética, y agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cibernéticos, fue posible establecer líneas de investigación que permitieron ubicar a los señalados. Para concretar su detención, se fortaleció la coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de Morelos, colaboración que permitió cumplimentar las acciones correspondientes.

Durante la continuación de la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público realizaron la imputación y sostuvieron un intenso debate jurídico frente a la defensa, exponiendo ante el Juez de Control los datos de prueba obtenidos durante la investigación.

Luego de analizar los argumentos de ambas partes, la autoridad judicial determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de ambos señalados por el delito de Robo Calificado.

Asimismo, el Juez de Control estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que los imputados permanecerán bajo dicha medida durante el desarrollo del proceso. De igual manera, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social continuará con las diligencias necesarias.