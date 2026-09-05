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5 septiembre, 2026
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Entra en operación nueva ruta de camiones entre Aguascalientes y Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags..A partir de este domingo, inicia operaciones la Ruta 53, con lo que se incrementa la movilidad entre los municipios de Aguascalientes y Jesús María en beneficio de miles de personas que diariamente se desplazan entre ambos territorios.

El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes, Ricardo Serrano Rangel, indicó que la Ruta 53 iniciará operaciones diariamente a las 6:00 horas, saliendo de la avenida San Lorenzo en el centro de Jesús María.

Dijo que, en su recorrido, las unidades pasarán por sitios importantes como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Hospital General del ISSSTE y la Prepa Petróleos; comentó que, en apoyo a la comunidad estudiantil, la última salida se programará todos los días, de lunes a viernes, a las 22:00 horas.

Añadió que después de salir del centro de Jesús María, los camiones de la Ruta 53 continuarán su recorrido por Paseo de los Chicahuales y la avenida Universidad hasta llegar al Primer Anillo norte, donde darán vuelta a la izquierda para seguir su recorrido hasta doblar en la avenida Independencia con dirección al norte, dará vuelta a la izquierda en el cruce con Canal Interceptor para seguir sobre esta vialidad hasta la avenida Universidad, por la que circulará hasta regresar al centro de Jesús María.

Con esta nueva Ruta 53, hay más opciones de transporte público para la zona metropolitana de Aguascalientes.