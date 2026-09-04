Entrega César Medina obra vial en Milpillas

Redacción

Jesús María, Ags.- El Ayuntamiento entregó la obra de pavimento asfáltico, guarniciones y banquetas en la calle Francisco Villa, en la comunidad de Milpillas de Abajo, con una inversión de alrededor de 2 millones 600 mil pesos, fortaleciendo la movilidad y seguridad de las familias, así como las condiciones de acceso a la zona escolar.

Durante la entrega, el presidente municipal César Medina destacó que esta obra representa un avance importante para una de las comunidades más alejadas del municipio, al recordar que durante su campaña las y los habitantes le pidieron no olvidarse de Milpillas. Señaló que su compromiso fue regresar cada vez que fuera posible y hacerlo con resultados que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

La intervención comprendió dos etapas, con 350 metros lineales de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico y mil 200 metros cuadrados de pavimento asfáltico, desde la calle principal de la localidad hasta la escuela, para una superficie total intervenida de 1 mil 900 metros cuadrados. Como parte del proyecto también se construyó una glorieta que permite ordenar el tránsito y hacer más seguro el cruce de niñas y niños hacia la escuela.

César Medina resaltó que esta infraestructura beneficia tanto a quienes circulan en vehículo como a las personas que diariamente caminan hacia la secundaria y otros puntos de la comunidad. Asimismo, recordó las dificultades que enfrentaban los estudiantes durante la temporada de lluvias, por lo que destacó la importancia de contar ahora con banquetas y vialidades dignas.

Con el corte de listón, el presidente municipal, autoridades y habitantes de Milpillas realizaron la entrega formal de esta obra, que representa un nuevo avance para construir un Jesús María más moderno, seguro y con mejores condiciones para todas y todos.