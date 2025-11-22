Entrega Leo Montañez el premio “Abuelito Emprendedor”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de fortalecer la economía social, reconocer el talento de las personas adultas mayores y brindarles herramientas para desarrollar modelos de negocio sostenibles, el presidente municipal, Leo Montañez encabezó la premiación del programa municipal “Abuelito Emprendedor” en su edición 2025.

Durante el evento que se realizó en el salón Cabildo de Palacio Municipal, Leo Montañez destacó la importancia de impulsar programas con un enfoque humano que generen oportunidades reales para la población de adultos mayores, asimismo reconoció el esfuerzo de las y los ganadores de cada proyecto, reafirmando que Aguascalientes es un municipio que cree profundamente en el talento de su gente sin importar su edad.

En su mensaje, el regidor Gustavo Granados Corzo, dijo que proyectos como este permiten reconocer el valor social de las personas mayores como agentes activos de cambio y agradeció la capacitación brindada por parte de la Universidad Panamericana para fortalecer sus habilidades empresariales, validar sus ideas de negocio y desarrollar un mensaje efectivo.

David Enrique Morán Lomelí, secretario de Economía Social y Turismo Municipal agradeció el entusiasmo de las personas que participaron en la convocatoria de este programa, así como el empeño, dedicación y pasión que pusieron en cada uno de sus proyectos, además de destacar el aprendizaje que adquirieron las y los participantes durante el proceso de capacitación.

En la premiación se reconocieron los proyectos más destacados por su innovación, impacto social y viabilidad.

Los ganadores de la sede DIF Municipal:

Primer lugar: Leticia María Salinas Muñoz cuyo emprendimiento es la elaboración de blancos artesanales

Segundo lugar: Ramón Villanueva Rodríguez con la producción artesanal de dulces de coco, que además genera empleo para personas con discapacidad

Tercer lugar: José Roberto Galaviz Rivas creador de una escuela de educación financiera orientada especialmente a sectores vulnerables

Cuarto lugar: Héctor Torres Alvarado elaboración y venta de artesanías

Quinto lugar: Enriqueta Alicia Sandoval y Muro quién realiza tortilleros térmicos para microondas

Los ganadores de las sedes Cabildo y SETUM:

Primer lugar: María Alicia Cerros Guevara con la propuesta de proteína nutritiva elaborada a base de semillas y cereales sabor chocolate

Segundo lugar: Silvia Ponce Medina venta de producto de limpieza para el hogar

Tercer lugar: Ana Teresita del Niño Jesús Meza Espinoza creadora de postres para personas con resistencia a la insulina y diabetes

Cuarto lugar: Gerardo Medina Santoyo artesano de piezas de madera hechas a mano

Quinto lugar: Cristina Rodríguez Cabrera que imparte cursos de desarrollo personal y emprendimiento con impacto comunitario

A esta premiación asistieron las regidoras Alejandra Orozco Ramírez, Cindy Ruvalcaba de Loera, Leslie Atilano Tapia, el vicerector de la Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, Ramiro Velázquez y familiares de los ganadores para celebrar el esfuerzo, dedicación y creatividad.