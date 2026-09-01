Entrega Leo Montañez equipamiento a Protección Civil y reconoce a nuevos bomberos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Disciplina, honor, esfuerzo y compromiso son algunas de las virtudes que resaltó el presidente municipal, Leo Montañez al encabezar la ceremonia de graduación de 51 nuevos elementos certificados de la Academia de Formación para Bomberos Voluntarios, en un acto que reunió a regidores, autoridades municipales y familiares.

En la icónica Exedra, Leo Montañez orgulloso entregó reconocimientos a instructores y constancias a los 51 alumnos que concluyeron satisfactoriamente el programa de formación como bomberos voluntarios certificados de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

En el marco del Segundo Informe de Actividades, el presidente municipal reconoció el crecimiento sostenido del cuerpo de bomberos impulsado por la presente administración, que ha permitido incrementar en 45 por ciento la plantilla operativa.

«Felicito a quienes hoy concluyen su formación, llegar hasta aquí requiere la vocación de ayudar cuando alguien más los necesita. Los hemos visto arriesgar todo por salvar vidas. Muchas gracias por lo que hacen y van hacer».

Señaló que una de las características que distingue a la ciudad es su sentido de comunidad, pues, ante cualquier eventualidad, sus habitantes se mantienen unidos para auxiliar al prójimo, resolver las adversidades y salir adelante juntos y fortalecidos.

En este sentido, Leo Montañez destacó que se trabaja de manera permanente para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Ese fortalecimiento humano se acompaña del incremento en el equipamiento con la entrega de dos nuevas ambulancias y 3 unidades operativas tipo pick up mediante una inversión global superior a los 5 millones de pesos, herramientas necesarias para atender a la población.

«Estamos formando y equipando a quienes van a proteger a las familias de Aguascalientes; estamos cosechando la esperanza, que la gente sienta que no están solos», finalizó Leo Montañez.

Con esta nueva generación, la Academia de Bomberos Voluntarios del Municipio de Aguascalientes reafirma su función como el principal mecanismo de profesionalización de la corporación y consolida, generación tras generación, una estructura de atención a emergencias con más personal capacitado y mejor equipado.

Durante la entrega de constancias, la regidora Karla Espinoza felicitó a los graduados que hoy concluyen su preparación, “estamos seguros que harán un gran trabajo por la gente de Aguascalientes».

Luis Enrique García López titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes al dirigir su mensaje, indicó: «Estamos sumando fuerza humana y técnica, gracias presidente por el gran apoyo a la Coordinación Municipal de Protección Civil en estos años de su administración cuya función es servir con honor», finalizó