Escala a nivel nacional caso de Canelo, perro abatido por policías estatales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El caso de Canelo, un perro que murió luego de recibir disparos por parte de elementos de la Policía Estatal durante un operativo en la colonia Insurgentes, en Aguascalientes, escala a nivel nacional, al generarse exigencias de justicia y una investigación sobre la actuación de los uniformados.

De acuerdo con el señalamiento difundido por organizaciones defensoras de los animales, los policías argumentaron que el can había mordido a uno de los elementos que participaban en el operativo, situación que derivó en que le dispararan.

Ante estos hechos, la Confederación Mexicana por los Derechos de los Animales exigió que se esclarezca lo ocurrido y que, en caso de determinarse alguna actuación irregular, se finquen responsabilidades a los elementos involucrados.

La organización Mundo Siempre Vivo Delegación Aguascalientes también llamó a no permitir que este tipo de hechos se normalicen y solicitó que las autoridades investiguen el caso, al considerar que las corporaciones de seguridad tienen la obligación de actuar conforme a la ley y los protocolos.

El caso ha comenzado a cobrar relevancia fuera de Aguascalientes, colocando nuevamente sobre la mesa la necesidad de establecer protocolos claros para la actuación policial cuando se involucran animales.